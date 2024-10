Indonesia: Piaggio presenta MOTION a Medan per gli appassionati di moto

18 Ottobre 2024_ PT Piaggio Indonesia ha organizzato l'evento MOTION: Motoplex in Action a Medan, dedicato agli amanti delle moto. L'evento si...

18 Ottobre 2024_ PT Piaggio Indonesia ha organizzato l'evento MOTION: Motoplex in Action a Medan, dedicato agli amanti delle moto. L'evento si svolgerà il 19 e 20 ottobre 2024 presso il Motoplex di Medan, offrendo un'esperienza unica con i marchi italiani Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi. Durante l'evento, i partecipanti potranno provare i veicoli iconici e partecipare a diverse attività ispiratrici, rafforzando la comunità degli appassionati di moto. La notizia è riportata da koranmedan.com. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per gli appassionati di vivere la cultura motociclistica italiana in Indonesia, promuovendo anche le interazioni tra i membri della comunità locale.