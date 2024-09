Indonesia: Piaggio presenta MOTION a Yogyakarta con l'eleganza italiana

20 Settembre 2024_ PT Piaggio Indonesia, che gestisce i marchi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, organizza l'evento MOTION: Motoplex in Action a Yogyakarta il 21 e 22 settembre. Questo evento, che si svolge in diverse città indonesiane, offre un'esperienza di guida premium e attività ispiratrici per gli appassionati di moto. Ayu Hapsari, PR & Communications Manager di PT Piaggio Indonesia, ha sottolineato l'importanza di questo evento per migliorare l'esperienza di mobilità dei consumatori, permettendo loro di provare i prodotti iconici italiani. L'iniziativa, che promuove anche le imprese locali, è un'opportunità per i motociclisti di connettersi e condividere la loro passione. La notizia è riportata da sinarharapan.id. MOTION rappresenta un'importante piattaforma per la comunità motociclistica indonesiana, unendo l'heritage italiano con la cultura locale.