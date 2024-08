Indonesia: Piaggio promuove l'esperienza premium con Motoplex in Action

28 Agosto 2024_ Piaggio Indonesia continua a rafforzare la sua presenza nel mercato indonesiano con il programma Motoplex in Action, che offre un'esperienza di mobilità premium ai consumatori. Con 59 concessionari che adottano il concetto di Motoplex, l'iniziativa si svolge in diverse città, tra cui Jakarta e Bali, e mira a coinvolgere gli appassionati di moto in attività ispiratrici. Ayu Hapsari, PR & Communications Manager di PT Piaggio Indonesia, ha sottolineato l'importanza di questo evento per far vivere ai partecipanti la sensazione di guidare i prodotti iconici italiani. L'iniziativa, lanciata nel 2023, ha già riscosso un grande successo tra gli appassionati di moto in Indonesia, come riportato da oto.com. Piaggio, noto per i suoi scooter e motociclette di alta qualità, continua a promuovere la cultura motociclistica italiana nel Paese, creando una rete di comunità tra gli amanti delle due ruote.