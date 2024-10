Indonesia: Pirelli espande la sua presenza nel mercato premium con un nuovo centro a Jakarta

24 Ottobre 2024_ Pirelli, il noto produttore di pneumatici italiano, ha inaugurato il suo secondo Pirelli Performance Center a Jakarta, Indonesia, per rafforzare la sua posizione nel mercato premium. Il direttore commerciale di Pirelli Asia, Raphael Ortolani, ha sottolineato l'importanza di questo nuovo centro, che offre servizi di alta qualità e prodotti performanti, in occasione del 30° anniversario di Holy Ban Indonesia, partner di Pirelli. Holy Ban Indonesia, con 30 anni di esperienza nel settore, gestisce dieci outlet in tutto il paese, contribuendo alla crescita del marchio Pirelli in Indonesia. La notizia è stata riportata da detik.com, evidenziando l'impegno di Pirelli nel mercato indonesiano. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo per l'espansione di Pirelli in Asia, un mercato in continua crescita per i pneumatici di alta gamma.