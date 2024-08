Indonesia: PKB sostiene 81 candidati per le elezioni locali del 2024

15 Agosto 2024_ Il Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ha emesso 81 lettere di raccomandazione per sostenere i candidati alle elezioni locali (Pilkada) del 2024 in 16 province indonesiane. Il presidente del PKB, Abdul Muhaimin, ha esortato i candidati a lavorare per il benessere della popolazione e a rafforzare la democrazia attraverso l'applicazione della legge. Ha anche sottolineato l'importanza di promuovere i principi di umanità, come indicato dal fondatore del partito, Abdurrahman Wahid, noto come Gus Dur. La notizia è stata riportata da rctiplus.com, evidenziando l'impegno del PKB per un governo che rispetti i diritti umani e la giustizia sociale. Le province coinvolte includono Aceh, Sumatera Utara e Papua, tra le altre, con candidati selezionati per rappresentare il partito in diverse aree.