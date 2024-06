Indonesia: Politica del denaro a rischio nelle elezioni locali 2024

27 Giugno 2024_ Rahmat Bagja, presidente del Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ha dichiarato che la politica del denaro è sempre presente e potrebbe ripetersi nelle elezioni locali del 2024. Bagja ha sottolineato che il fenomeno della compravendita di voti è una minaccia costante per la democrazia indonesiana. Le elezioni locali, note come Pilkada, sono particolarmente vulnerabili a queste pratiche illecite. Bawaslu sta adottando misure preventive per contrastare questo problema e garantire elezioni trasparenti e corrette. Lo riporta Investor Daily Indonesia. Le autorità invitano i cittadini a segnalare qualsiasi attività sospetta per proteggere l'integrità del processo elettorale.