Indonesia: Polsek Kuala Kampar intensifica la sicurezza in vista delle elezioni

26 Ottobre 2024_ Il Polsek Kuala Kampar, guidato da AKP Rhino, ha annunciato un potenziamento delle attività di pattugliamento e interazione con la comunità in preparazione delle elezioni locali del 2024. In un incontro con i cittadini, le autorità hanno sottolineato l'importanza di mantenere un ambiente sicuro e di incoraggiare la partecipazione al voto, invitando la popolazione a recarsi ai seggi il 27 novembre. Inoltre, è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione contro le notizie false, per garantire un'informazione corretta durante il periodo elettorale. Le iniziative mirano a rafforzare i legami tra le forze dell'ordine e la comunità, contribuendo a una situazione di sicurezza ottimale. La notizia è stata riportata da rctiplus.com. Le elezioni locali, note come Pilkada, sono un evento cruciale in Indonesia, dove i cittadini esercitano il loro diritto di voto per scegliere i leader locali.