Indonesia: Potenziale sviluppo tecnologico locale nel settore delle telecomunicazioni

25 Settembre 2024_ Durante una discussione a Jakarta, Ashwin ha evidenziato la dipendenza dell'Indonesia dai prodotti tecnologici importati, come telefoni e Wi-Fi, nel settore delle telecomunicazioni. Nonostante questa dipendenza, esiste un grande potenziale per sviluppare contenuti e applicazioni locali, specialmente nel campo di internet. Ashwin ha sottolineato l'importanza di aumentare le competenze locali e la collaborazione internazionale per affrontare le sfide nel settore tecnologico. La notizia è riportata da metrotvnews.com. L'Indonesia, un paese del sud-est asiatico, sta cercando di migliorare la propria autonomia tecnologica e di competere a livello globale, affrontando sfide significative nel campo delle telecomunicazioni e dello sviluppo di contenuti.