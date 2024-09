Indonesia: Potenziate le misure di sicurezza per la visita di Papa Francesco e l'ISF 2024

04 Settembre 2024_ Le autorità indonesiane hanno intensificato le misure di sicurezza in occasione della visita di Papa Francesco e dell'International Sustainability Forum (ISF) 2024, in corso a Jakarta dal 3 al 6 settembre. Il capo della polizia, Sigit, ha esortato il personale a rimanere vigile per prevenire potenziali disturbi dell'ordine pubblico durante questi eventi. Per garantire la sicurezza, è stata avviata l'Operazione Tribrata Jaya 2024, che coinvolge 4.730 agenti distribuiti in otto squadre speciali. La visita di Papa Francesco rappresenta un'importante occasione per il dialogo interreligioso in Indonesia, un paese con la più alta popolazione musulmana al mondo, come riportato da metrotvnews.com. L'ISF 2024 si concentra su temi di sostenibilità e sviluppo, attirando partecipanti da tutto il mondo.