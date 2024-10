Indonesia: Prabowo nomina Sri Mulyani come ministro delle finanze

15 Ottobre 2024_ Il mercato ha reagito positivamente alla composizione del governo temporaneo di Prabowo, in particolare per il ritorno di Sri Mulyani Indrawati come ministro delle finanze. Sri Mulyani, già nota per il suo ruolo di leadership economica, ha risposto all'invito di Prabowo per assumere nuovamente questa posizione chiave. La sua nomina è vista come un segnale di stabilità e continuità nelle politiche economiche del paese. Gli investitori e gli analisti attendono con interesse le sue prossime mosse per affrontare le sfide economiche attuali. La notizia è riportata da Investor Daily Indonesia. Sri Mulyani è una figura di spicco nel panorama economico indonesiano, avendo ricoperto in precedenza il ruolo di ministro delle finanze e contribuendo a importanti riforme economiche.