Indonesia: Prabowo punta a una crescita economica dell'8% entro il 2024

31 Ottobre 2024_ Il Ministro dell'Economia indonesiano, Airlangga Hartarto, ha dichiarato che il target del Presidente Prabowo Subianto di raggiungere una crescita economica dell'8% è realizzabile. Hartarto ha sottolineato che l'Indonesia ha già superato questa soglia nel 1995 e che è possibile apprendere dalle politiche passate per adattarsi alle attuali condizioni economiche. Inoltre, ha evidenziato l'importanza di sviluppare nuovi settori di crescita, come l'economia e la finanza islamica, data la predominanza della popolazione musulmana nel Paese. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia, evidenziando le sfide economiche globali e la necessità di riforme strutturali per sostenere la crescita. L'Indonesia, con una popolazione musulmana che rappresenta l'87% del totale, ha un potenziale significativo per espandere l'economia islamica, che include settori come il turismo e la moda halal.