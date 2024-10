Indonesia: Prabowo Subianto annuncia un ampio governo con 44-54 ministri

10 Ottobre 2024_ Prabowo Subianto, presidente eletto dell'Indonesia, ha rivelato che il suo futuro governo avrà un numero di ministri compreso tra 44 e 54, superando il precedente governo di Jokowi che ne contava 34. Durante il BNI Investor Daily Summit 2024 a Giacarta, ha sottolineato l'importanza di un 'Cabinet Persatuan Nasional' (Cabinet di Unità Nazionale) per garantire un'amministrazione forte e inclusiva. Prabowo ha anche menzionato che alcune ministeri saranno divisi in più enti e che ci saranno nuovi ministeri coordinatori. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia, evidenziando le ambizioni di Prabowo di servire efficacemente il popolo indonesiano. La sua visione di un governo ampio è stata giustificata dal confronto con paesi più piccoli, come Timor Est, che ha un numero elevato di ministri nonostante la sua popolazione ridotta.