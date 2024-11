Indonesia: Prabowo Subianto approva i candidati per la leadership della KPK

08 Novembre 2024_ Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha dato il suo consenso ai nomi dei candidati per la leadership e per il Consiglio di Sorveglianza della Commissione Corruzione (KPK), presentati dal settimo presidente Joko Widodo al Parlamento. Questa decisione segna un passo importante nel processo di selezione dei nuovi dirigenti della KPK, un ente cruciale nella lotta contro la corruzione in Indonesia. La KPK è stata istituita nel 2002 per combattere la corruzione e ha un ruolo fondamentale nel mantenere l'integrità del governo indonesiano. La notizia è stata riportata da Investor Daily, evidenziando l'importanza di questo passaggio per la governance del paese. La KPK, nota per le sue indagini incisive, continua a essere un punto di riferimento nella lotta contro la corruzione in Indonesia.