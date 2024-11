Indonesia: Prabowo Subianto approva la creazione di un nuovo direttorato per l'applicazione della legge nel settore energetico

07 Novembre 2024_ Il Presidente indonesiano Prabowo Subianto ha approvato la proposta del Ministro dell'Energia e delle Risorse Minerarie, Bahlil Lahadalia, per istituire un Direttorato Generale per l'Applicazione della Legge (Gakkum) all'interno del Ministero ESDM. Questa nuova entità, regolata dal Decreto Presidenziale n. 169 del 2024, avrà il compito di garantire il rispetto delle normative nel settore energetico e minerario, affrontando in particolare il problema delle miniere illegali. Il Direttorato avrà anche funzioni di supervisione, indagine e applicazione di sanzioni per le violazioni delle leggi vigenti. La notizia è stata riportata da Investor Daily. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di riforma del settore minerario in Indonesia, dove la lotta contro le attività illegali è diventata una priorità per il governo.