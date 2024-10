Indonesia: Prabowo Subianto avvia consultazioni per il nuovo governo

15 Ottobre 2024_ Il presidente eletto Prabowo Subianto ha convocato i candidati ministri presso la sua residenza a Jakarta il 14 e 15 ottobre 2024, con un totale di 107 persone chiamate. Tra i convocati ci sono anche ex ministri del governo di Joko Widodo, il presidente uscente, il che ha sollevato preoccupazioni su possibili interferenze politiche. Esperti politici hanno espresso opinioni contrastanti sulla scelta di Prabowo, evidenziando sia i vantaggi di un governo esperto che i rischi di una mancanza di rinnovamento. La fonte di queste informazioni è liputan6.com. La situazione politica in Indonesia è in evoluzione, con l'attenzione rivolta alla formazione del nuovo governo e alle sue potenziali implicazioni per il futuro del paese.