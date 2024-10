Indonesia: Prabowo Subianto avvia selezione per il nuovo governo

17 Ottobre 2024_ Il presidente eletto indonesiano Prabowo Subianto ha condotto una selezione intensiva per i candidati a ministri e vice ministri...

17 Ottobre 2024_ Il presidente eletto indonesiano Prabowo Subianto ha condotto una selezione intensiva per i candidati a ministri e vice ministri nell'arco di quattro giorni. Dopo aver convocato i candidati a casa sua a Kertanegara, Jakarta, ha organizzato un incontro di formazione per oltre 100 figure politiche a Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. Durante le sessioni, i partecipanti hanno ricevuto istruzioni su temi cruciali come geopolitica, economia e anticorruzione, con l'obiettivo di allineare le visioni del nuovo governo. La fonte di queste informazioni è liputan6.com. Prabowo mira a garantire che i membri del suo governo siano ben preparati ad affrontare le sfide future, enfatizzando l'importanza di una mentalità anti-corruzione e di una gestione efficace della burocrazia.