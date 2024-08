Indonesia: Prabowo Subianto chiama all'unità politica durante il Congresso del PAN

25 Agosto 2024_ Prabowo Subianto, presidente eletto dell'Indonesia per il periodo 2024-2029, ha partecipato alla chiusura del sesto Congresso del Partito Amanat Nasional (PAN) a Jakarta. Durante il suo intervento, Prabowo ha sottolineato l'importanza di lavorare concretamente per il bene del popolo, evitando di parlare troppo e agendo invece per risolvere i problemi immediati. Ha anche invitato le élite politiche a unirsi e a non cercare di denigrare gli altri, ricordando che ogni leader ha le proprie colpe. La notizia è riportata da liputan6.com. Prabowo ha espresso gratitudine al PAN per il supporto ricevuto, nonostante le precedenti sconfitte elettorali, e ha esortato a mantenere la pace e la cooperazione tra i leader politici.