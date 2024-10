Indonesia: Prabowo Subianto chiede ai partiti di non cercare fondi dall'APBN

11 Ottobre 2024_ Prabowo Subianto, presidente eletto dell'Indonesia, ha esortato i partiti politici a non incaricare i ministri di cercare fondi dall'Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), il bilancio statale, per combattere la corruzione. Durante un incontro a Jakarta, ha sottolineato che in passato alcuni funzionari sono stati coinvolti in problemi legali legati all'uso improprio dell'APBN. Subianto ha anche anticipato che il suo governo potrebbe includere tra 44 e 46 ministeri, con l'obiettivo di ottimizzare le funzioni ministeriali a beneficio della popolazione. La notizia è stata riportata da Investor Daily. Prabowo Subianto è il leader del Partito Gerindra e ha vinto le elezioni presidenziali del 2024, promettendo riforme per migliorare la governance e ridurre la corruzione nel paese.