Indonesia: Prabowo Subianto chiede supporto per candidati in Pilkada Jateng 2024

11 Novembre 2024_ Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha esortato i cittadini di Giava Centrale a votare per i candidati Ahmad Luthfi e Taj Yasin nelle prossime elezioni regionali. In un video pubblicato su Instagram, Prabowo ha sottolineato l'importanza di un governo locale forte per accelerare lo sviluppo economico e combattere la corruzione. Luthfi, ex capo della polizia di Giava Centrale, e Yasin, ex vice governatore, sono stati presentati come le scelte ideali per la regione. La notizia è stata riportata da kompas.com, evidenziando il sostegno di Prabowo come presidente e leader del Partito Gerindra. Le elezioni regionali in Indonesia sono un momento cruciale per la democrazia del paese, e il coinvolgimento di figure politiche di alto profilo come Prabowo può influenzare significativamente i risultati.