Indonesia: Prabowo Subianto chiede un approccio straordinario per la crescita economica

18 Ottobre 2024_ Il presidente eletto indonesiano Prabowo Subianto ha dichiarato che il suo team economico deve adottare un approccio straordinario per raggiungere obiettivi ambiziosi, come una crescita economica dell'8% annuo. Prabowo ha sottolineato l'importanza di politiche innovative e di un impegno maggiore da parte del suo team per realizzare tali traguardi. La necessità di un cambiamento radicale rispetto alle pratiche tradizionali è stata evidenziata come cruciale per il successo economico del Paese. Queste dichiarazioni riflettono la determinazione di Prabowo nel voler trasformare l'economia indonesiana in un contesto globale competitivo. Lo riporta Investor Daily Indonesia. Prabowo Subianto è un politico indonesiano noto per il suo ruolo nel governo e per le sue ambizioni di sviluppo economico.