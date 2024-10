17 Ottobre 2024_ Il presidente eletto Prabowo Subianto ha tenuto un incontro con i suoi futuri ministri a Hambalang, nella provincia di Bogor, Giava Occidentale, per discutere temi cruciali come l'indipendenza e la sicurezza alimentare. Durante l'incontro, Subianto ha sottolineato l'importanza di sviluppare strategie per garantire l'autosufficienza alimentare del Paese. I partecipanti hanno esaminato le politiche necessarie per affrontare le sfide legate alla produzione agricola e alla distribuzione di cibo. Questo incontro rappresenta un passo significativo verso la formazione del nuovo governo indonesiano. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. Hambalang è una località nota per il suo paesaggio naturale e per essere un centro di sviluppo infrastrutturale in Indonesia.