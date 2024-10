Indonesia: Prabowo Subianto e Gibran Rakabuming Raka giurano come nuovi leader del paese

20 Ottobre 2024_ Prabowo Subianto e Gibran Rakabuming Raka sono stati ufficialmente insediati come Presidente e Vicepresidente dell'Indonesia per il...

20 Ottobre 2024_ Prabowo Subianto e Gibran Rakabuming Raka sono stati ufficialmente insediati come Presidente e Vicepresidente dell'Indonesia per il periodo 2024-2029, dopo aver prestato giuramento di fronte al Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Questo evento segna un'importante transizione politica, seguendo le disposizioni della legge che regola il giuramento dei leader indonesiani. Dopo il giuramento, i nuovi leader hanno tenuto il loro discorso inaugurale, sottolineando l'importanza della unità e del lavoro collettivo per il progresso del paese. La notizia è stata riportata da bisnis.com. Prabowo Subianto è un ex generale e politico di spicco, mentre Gibran Rakabuming Raka è il figlio dell'ex presidente Joko Widodo e sindaco di Surakarta.