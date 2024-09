Indonesia: Prabowo Subianto e Gibran Rakabuming Raka scelgono il nuovo governo

18 Settembre 2024_ Il presidente e il vicepresidente eletti, Prabowo Subianto e Gibran Rakabuming Raka, devono selezionare membri del loro gabinetto con requisiti professionali, integrità e competenze tecniche. È fondamentale che i candidati, provenienti sia da partiti politici che da ambiti non partigiani, siano in grado di collaborare per raggiungere l'obiettivo di una crescita economica dell'8%. In particolare, il nuovo ministro dell'economia dovrà essere un esperto in macroeconomia, industria e finanza, capace di sviluppare politiche innovative e orientate al benessere collettivo. Queste informazioni sono state fornite da Elia Mardian, ricercatore del Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, in un'intervista a Investor Daily. La transizione verso un'industrializzazione sostenibile e la stabilità macroeconomica sono essenziali per il futuro economico del paese, che punta a rafforzare anche il settore delle piccole e medie imprese.