Indonesia: Prabowo Subianto in visita ufficiale a Manila per rafforzare la cooperazione difensiva

21 Settembre 2024_ Il Ministro della Difesa indonesiano e presidente eletto Prabowo Subianto ha iniziato una visita ufficiale a Manila, Filippine, per incontrare il presidente Ferdinand Romualdez "Bongbong" Marcos Jr. L'incontro, previsto per oggi, mira a consolidare la cooperazione in materia di difesa tra Indonesia e Filippine, parte di un impegno più ampio per la stabilità nella regione del Sud-est asiatico. Prabowo è stato accolto con onori militari all'arrivo e ha già visitato altri paesi della regione, tra cui Laos, Thailandia e Malaysia, per discutere di questioni di sicurezza. La notizia è riportata da Investor Daily. Questa visita sottolinea l'importanza della collaborazione regionale per affrontare le sfide di sicurezza comuni.