Indonesia: Prabowo Subianto in visita ufficiale in Russia per rafforzare la cooperazione difensiva

01 Agosto 2024_ Il Ministro della Difesa indonesiano, Prabowo Subianto, è atteso in Russia per un incontro con il Presidente Vladimir Putin. L'obiettivo della visita è quello di consolidare la collaborazione nel settore della difesa tra Indonesia e Russia. Questo incontro rappresenta un passo significativo per entrambe le nazioni, mirando a sviluppare relazioni più forti in ambito militare. La visita di Prabowo è parte di una strategia più ampia per migliorare le capacità difensive dell'Indonesia. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. La Russia è un importante partner strategico per l'Indonesia, specialmente nel settore della difesa, dove ha fornito armi e tecnologia militare nel corso degli anni.