Indonesia: Prabowo Subianto lavora alla composizione del nuovo governo

12 Settembre 2024_ Prabowo Subianto, il candidato presidente eletto per le elezioni del 2024 in Indonesia, è attualmente impegnato nella definizione della composizione del suo futuro governo. Sufmi Dasco, presidente del DPP Partai Gerindra, ha dichiarato che Subianto sta concentrando i suoi sforzi sulla selezione dei membri del gabinetto e sulla profilazione delle persone che ricopriranno i vari incarichi. Questo processo è fondamentale per garantire un'amministrazione efficace e ben strutturata. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un incontro con i media presso il Complesso Parlamentare di Senayan, a Jakarta. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. Prabowo Subianto è un ex generale e politico indonesiano, leader del Partai Gerindra, un partito politico che ha un ruolo significativo nella scena politica del paese.