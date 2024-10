Indonesia: Prabowo Subianto presenta il nuovo governo con ambiziosi programmi

23 Ottobre 2024_ Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha ufficialmente insediato il suo nuovo governo, composto da 48 ministri e 55 vice ministri, con l'obiettivo di avviare un programma di lavoro intensivo nei primi 100 giorni. Durante la cerimonia, Prabowo ha sottolineato l'importanza di realizzare 17 programmi prioritari, tra cui la sicurezza alimentare e la lotta alla povertà. Il presidente ha chiesto il supporto della popolazione per raggiungere questi obiettivi, promettendo un'azione rapida e decisiva. La notizia è stata riportata da cnnindonesia.com. Il nuovo governo si propone di affrontare sfide significative, come la riforma del sistema sanitario e l'implementazione di politiche per il miglioramento dell'istruzione e della crescita economica.