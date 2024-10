Indonesia: Prabowo Subianto promette autosufficienza alimentare entro cinque anni

28 Ottobre 2024_ Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha ribadito il suo impegno per rendere l'Indonesia autosufficiente in termini di...

28 Ottobre 2024_ Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha ribadito il suo impegno per rendere l'Indonesia autosufficiente in termini di produzione alimentare entro quattro o cinque anni. Durante la sua campagna per le elezioni presidenziali del 2024, ha sottolineato l'importanza di raggiungere questo obiettivo per garantire la sicurezza alimentare nel Paese. La dichiarazione è stata accolta con interesse, poiché l'autosufficienza alimentare è un tema cruciale per l'Indonesia, un Paese con una popolazione in crescita. La fonte di questa notizia è Investor Daily Indonesia. L'iniziativa di Prabowo mira a rafforzare l'agricoltura locale e a ridurre la dipendenza dalle importazioni alimentari.