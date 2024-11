Indonesia: Prabowo Subianto promuove la cooperazione economica con la Cina

10 Novembre 2024_ Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha sottolineato l'importanza della cooperazione economica tra Indonesia e Cina durante il Forum Economico Indonesia-Cina 2024 a Pechino. Durante l'evento, sono stati firmati accordi di cooperazione tra 20 aziende dei due paesi, per un valore totale di 10,07 miliardi di dollari. Questi accordi riguardano settori strategici come la manifattura avanzata, le energie rinnovabili e la sicurezza alimentare, promettendo benefici economici per entrambe le nazioni. Prabowo ha evidenziato che questa collaborazione creerà opportunità significative per l'industria indonesiana, inclusi i settori della salute e della trasformazione dei prodotti. La notizia è riportata da Investor Daily Indonesia. L'Indonesia, un importante paese del sud-est asiatico, sta cercando di rafforzare i legami economici con la Cina, una delle sue principali partner commerciali.