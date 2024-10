Indonesia: Prabowo Subianto punta alla sovranità energetica ma affronta sfide significative

30 Ottobre 2024_ Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha dichiarato l'intenzione di raggiungere la sovranità energetica nel paese nei prossimi anni, ma esperti avvertono che ci sono sfide considerevoli da affrontare. La produzione di petrolio in Indonesia è in calo, passando da 800.000 barili al giorno a 600.000, mentre il fabbisogno nazionale è di circa 1,6 milioni di barili al giorno, costringendo il paese a importare 1 milione di barili. Inoltre, lo sviluppo di biocarburanti come il biodiesel e il bioetanolo è ostacolato dalla disponibilità limitata di materie prime, creando una competizione tra l'uso della canna da zucchero per zucchero e per energia. Secondo quanto riportato da Investor Daily, molti analisti ritengono che l'Indonesia non raggiungerà la sovranità energetica nel breve termine, nonostante le dichiarazioni ottimistiche del presidente.