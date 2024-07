Indonesia: Prada, il brand italiano di lusso, conquista i cuori degli indonesiani

3 Luglio 2024_ Prada, il celebre marchio di moda italiano con sede a Milano, è diventato una scelta popolare tra i collezionisti di borse di lusso in Indonesia. Fondato nel 1913 da Mario Prada, il brand è noto per i suoi design eleganti e senza tempo, nonché per l'alta qualità dei materiali utilizzati. Secondo un post su TikTok di voilaid, un account che condivide informazioni sui beni di lusso, Prada è particolarmente apprezzato per la sua funzionalità e l'estetica raffinata. Voilaid vende questi prodotti di lusso in vari negozi situati nelle principali città indonesiane. Lo riporta hops.id. Prada continua a essere un simbolo di eleganza e qualità, attirando sempre più appassionati di moda in tutto il mondo.