Indonesia: Pramono Anung coinvolge organizzazioni per vigilanza alle elezioni di Jakarta

05 Novembre 2024_ Pramono Anung, candidato governatore di Jakarta, ha annunciato l'intenzione di coinvolgere organizzazioni di supporto come unità di vigilanza per le elezioni del 2024. Queste organizzazioni, tra cui il Forum Betawi Rempug (FBR) e il Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), saranno impiegate per monitorare il processo di voto nei seggi elettorali. Anung ha sottolineato l'importanza di avere un controllo attivo per prevenire pratiche di corruzione come il 'money politic'. La notizia è stata riportata da detik.com, evidenziando l'impegno di Anung per garantire la trasparenza durante le elezioni. Le organizzazioni coinvolte sono rappresentative della comunità Betawi, un gruppo etnico di Jakarta, e hanno un ruolo significativo nella politica locale.