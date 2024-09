Indonesia: Pramono Anung e Rano Karno si presentano ai cittadini di Jakarta

01 Settembre 2024_ Pramono Anung e Rano Karno, candidati per le elezioni governative di Jakarta, hanno visitato il Bundaran HI durante il car free...

01 Settembre 2024_ Pramono Anung e Rano Karno, candidati per le elezioni governative di Jakarta, hanno visitato il Bundaran HI durante il car free day per presentarsi ai cittadini. I due, sostenuti dal Partito Democratico Indonesiano di Lotta (PDIP), hanno dichiarato di voler ascoltare le preoccupazioni dei residenti senza entrare in discussioni politiche. Pramono ha riconosciuto di essere poco conosciuto dalla generazione Z e ha sottolineato l'importanza di farsi conoscere per la campagna elettorale. Rano ha negato che la candidatura di Pramono sia solo una formalità legata alla sua posizione nel governo di Jokowi. La notizia è stata riportata da tempo.co. I candidati stanno preparando un team di campagna e sono aperti a ricevere supporto da figure politiche come l'ex governatore Anies Baswedan.