Indonesia: Pramono Anung incontra ex governatori di Jakarta per prepararsi alla candidatura

10 Settembre 2024_ Pramono Anung, candidato governatore di Jakarta, ha avviato incontri con ex governatori della capitale indonesiana per raccogliere esperienze e consigli. Finora ha già incontrato Fauzi Bowo e sta cercando di organizzare incontri con Anies Baswedan e Basuki Tjahaja Purnama, noto come Ahok. Pramono ha anche espresso il desiderio di incontrare il presidente Jokowi, sottolineando l'importanza di apprendere dai leader precedenti. La notizia è riportata da liputan6.com. Pramono, attualmente ministro segretario del gabinetto, ha un'agenda fitta di incontri e attività per prepararsi alla sua campagna elettorale.