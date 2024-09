Indonesia: Pramono Anung incontra i cittadini di Jakarta per discutere le problematiche locali

07 Settembre 2024_ Pramono Anung, candidato governatore di Jakarta per il Partito Democratico Indonesiano di Lotta (PDIP), ha incontrato i residenti...

07 Settembre 2024_ Pramono Anung, candidato governatore di Jakarta per il Partito Democratico Indonesiano di Lotta (PDIP), ha incontrato i residenti di Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, per ascoltare le loro preoccupazioni. Durante l'incontro, i cittadini hanno sollevato questioni riguardanti il programma Kartu Jakarta Pintar (KJP), il Kartu Indonesia Pintar (KIP), l'infrastruttura e i problemi di allagamento che affliggono la loro comunità. Anung era accompagnato da Agustina Hermanto, nota anche come Tina Toon, membro del Consiglio Regionale di Jakarta, che ha partecipato attivamente alla discussione. La notizia è stata riportata da tempo.co. Questo incontro evidenzia l'impegno del candidato a risolvere le problematiche locali e a migliorare la qualità della vita dei cittadini di Jakarta.