Indonesia: Pramono Anung lancia un messaggio a Ridwan Kamil durante un evento a Jakarta

22 Settembre 2024_ Pramono Anung, candidato governatore di Jakarta, ha inviato un messaggio al suo avversario politico Ridwan Kamil durante un evento a Jakarta il 21 settembre 2024. Pramono ha descritto Ridwan Kamil come un amico e compagno di studi all'Institut Teknologi Bandung, esprimendo il suo supporto con un incoraggiamento a "lottare". Ridwan Kamil, a sua volta, ha chiesto ai suoi sostenitori di prepararsi per la campagna elettorale, sottolineando l'importanza di un budget adeguato per ogni Rukun Warga (RW) a Jakarta. La notizia è stata riportata da tempo.co, evidenziando l'importanza della competizione elettorale nella capitale indonesiana. Ridwan Kamil è attualmente il sindaco di Bandung e sta cercando di espandere la sua influenza politica a Jakarta.