Indonesia: Pramono Anung presenta il programma 'Jakarta Bergerak' per affrontare le sfide della capitale

08 Ottobre 2024_ Durante il primo dibattito per le elezioni regionali di Jakarta, il candidato Pramono Anung ha esposto le sue promesse, tra cui il programma 'Jakarta Bergerak' per combattere il traffico nella capitale. Anung ha anche proposto l'installazione di telecamere di sorveglianza nei quartieri e l'organizzazione di job fair ogni tre mesi per affrontare la disoccupazione. Inoltre, ha sottolineato l'importanza di potenziare la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e migliorare l'indice di sviluppo urbano di Jakarta. La notizia è stata riportata da tempo.co. Jakarta, capitale dell'Indonesia, è nota per le sue sfide legate al traffico e alla sicurezza, rendendo queste proposte cruciali per il miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti.