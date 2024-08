Indonesia: Pramono Anung promuove un Pilkada di gioia a Jakarta

28 Agosto 2024_ Pramono Anung, candidato governatore di Jakarta, ha espresso il desiderio che le elezioni locali del 2024 si svolgano in un clima positivo e festoso. In un incontro con la Commissione Elettorale di Jakarta, ha invitato tutti a evitare sentimenti negativi e a considerare il processo elettorale come una celebrazione della democrazia. Pramono, sostenuto dal Partito Democratico Indonesiano di Lotta (PDI-P), ha dichiarato di essere fiducioso di poter vincere le elezioni, nonostante il suo partito sia l'unico a sostenerlo. La notizia è riportata da kompas.com. Le elezioni per il governatore di Jakarta si terranno il 27 novembre 2024 e Pramono sarà affiancato da Rano Karno come candidato vice.