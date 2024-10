Indonesia: Pramono Anung propone potenziamento della videosorveglianza a Jakarta

07 Ottobre 2024_ Pramono Anung, candidato governatore di Jakarta, ha annunciato un piano per sostituire le telecamere di sorveglianza (CCTV) danneggiate o scomparse nella capitale indonesiana. Durante un dibattito pubblico, ha sottolineato l'importanza di installare CCTV in aree ad alta densità abitativa per prevenire crimini come bullismo, violenza e furti. Anung ha evidenziato che l'implementazione di questo sistema di sorveglianza è già stata adottata in molti paesi e ritiene che Jakarta, come città globale, debba seguire questo esempio. La notizia è stata riportata da antaranews.com. Inoltre, ha promesso di raddoppiare gli incentivi per i responsabili di quartiere e semplificare le procedure di rendicontazione.