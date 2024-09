Indonesia: Pramono Anung utilizza il trasporto pubblico per ascoltare i cittadini di Jakarta

31 Agosto 2024_ Pramono Anung, candidato governatore di DKI Jakarta, ha scelto di utilizzare il trasporto pubblico MRT per raccogliere le opinioni dei cittadini e comprendere meglio le loro esigenze. Durante il suo viaggio, ha interagito con i passeggeri, scoprendo che, sebbene ci siano stati miglioramenti nel servizio, ci sono ancora problemi da risolvere, come il sistema di accesso alle stazioni. Anung ha sottolineato l'importanza di affrontare anche i piccoli problemi per migliorare l'esperienza degli utenti. La notizia è riportata da kompas.com. Pramono Anung è un politico indonesiano e il suo impegno per ascoltare i cittadini riflette un approccio diretto e partecipativo alla politica.