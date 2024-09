Indonesia: Premiati i migliori capi di governo locali per il 2024

05 Settembre 2024_ Il Ministero degli Interni indonesiano ha premiato i capi di governo locali per le loro performance nel miglioramento del benessere e dei servizi pubblici. Durante l'evento "Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024", sono stati riconosciuti i risultati di 20 province e 145 comuni, con Bali, Sumatera Selatan e Sulawesi Barat che si sono distinte in diverse categorie fiscali. Il Ministro Tito Karnavian ha sottolineato l'importanza di una valutazione obiettiva per stimolare l'innovazione tra i leader locali. L'iniziativa mira a promuovere un clima competitivo e a migliorare la qualità della vita dei cittadini, come riportato da antaranews.com. Questo riconoscimento è parte di uno sforzo più ampio per incentivare le amministrazioni locali a raggiungere standard elevati di governance e servizio pubblico.