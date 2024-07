Indonesia: Preoccupazione per l'invasione di ceramiche importate

18 Luglio 2024_ L'Associazione delle Industrie di Ceramica dell'Indonesia (Asaki) ha espresso preoccupazione per l'afflusso massiccio di ceramiche importate nel mercato locale. Il presidente di Asaki, Edy Suyanto, ha dichiarato che decine di milioni di metri quadrati di ceramiche importate entreranno nel mercato indonesiano nel prossimo mese. Edy ha chiesto al governo di adottare misure preventive, come l'imposizione di dazi antidumping, per proteggere l'industria locale. Ha inoltre avvertito che i consumatori potrebbero essere danneggiati dall'acquisto di prodotti a basso costo ma di scarsa qualità. Lo riporta kompas.com. La situazione richiede un'azione immediata per salvaguardare sia i produttori locali che i consumatori.