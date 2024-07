Indonesia: Preoccupazioni sulla sicurezza informatica per le elezioni locali

6 Luglio 2024_ Ahmad Doli Kurnia Tandjung, presidente della Commissione II del DPR RI, ha espresso preoccupazioni sulla sicurezza del Sistema Informasi Rekapitulasi (Sirekap) in vista delle elezioni locali. Ha sottolineato la necessità di un sistema di sicurezza informatica avanzato per prevenire attacchi hacker. Recenti discussioni pubbliche si sono concentrate sul hacking del Pusat Data Nasional Sementara II, gestito dal Ministero delle Comunicazioni e Informatica e dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Informatica e la Crittografia. Doli ha anche menzionato l'importanza di migliorare la qualità e la copertura di internet per supportare le elezioni in aree remote. Lo riporta tempo.co. La Commissione Elettorale (KPU) sta lavorando per migliorare Sirekap in vista delle elezioni del 2024, con particolare attenzione alla precisione dei dati numerici.