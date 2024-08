Indonesia: Preparativi per il 79° anniversario dell'indipendenza a Nusantara

10 Agosto 2024_ Il 17 agosto 2024, in occasione del 79° anniversario dell'indipendenza dell'Indonesia, il duplice della bandiera Sang Saka Merah Putih sarà issato a Nusantara, la nuova capitale del paese. Questo evento segna un'importante pietra miliare, poiché per la prima volta la bandiera nazionale sventolerà in Borneo, simbolo di speranza e rinnovamento per la nazione. Il governo sta attuando operazioni di modifica del clima per garantire condizioni meteorologiche favorevoli durante le celebrazioni, affrontando le sfide di piogge imprevedibili. La notizia è riportata da antaranews.com. L'evento sarà presieduto dal presidente Joko Widodo e segna anche un passaggio di testimone, poiché il suo mandato scadrà a ottobre 2024.