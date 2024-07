Indonesia: Preparativi per il 79° anniversario dell'indipendenza

8 Luglio 2024_ In Indonesia, i preparativi per il 79° anniversario dell'indipendenza, che si celebra il 17 agosto, sono in pieno svolgimento. Le...

8 Luglio 2024_ In Indonesia, i preparativi per il 79° anniversario dell'indipendenza, che si celebra il 17 agosto, sono in pieno svolgimento. Le comunità locali e le scuole stanno organizzando vari eventi e competizioni per commemorare la giornata. Tra le attività previste ci sono cerimonie di alzabandiera, gare tradizionali e spettacoli artistici. Le proposte di eventi includono dettagli su budget, luoghi e obiettivi, mirati a rafforzare il senso di comunità e il patriottismo. Lo riporta detik.com. Le celebrazioni si terranno in diverse località, tra cui il villaggio di Jatirejo e la scuola SMPN 1 Bogor.