Indonesia: Preparativi per il Pekan Olahraga Nasional XXI 2024 in Aceh e Sumatera Utara

30 Agosto 2024_ Il Ministro degli Interni indonesiano, Muhammad Tito Karnavian, ha esortato i ministeri e i governi locali a intensificare i preparativi per il Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024, che si svolgerà nelle province di Aceh e Sumatera Utara. Tito ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le varie entità coinvolte, inclusi ministeri e comitati sportivi, per garantire il successo dell'evento. La cerimonia di apertura è prevista per il 9 settembre 2024, mentre la chiusura avverrà il 20 settembre 2024, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità. Come riportato da detik.com, Tito ha anche evidenziato come il PON XXI possa contribuire a ridurre le tensioni politiche in vista delle elezioni locali del 2024, offrendo un'alternativa di intrattenimento alla popolazione. L'evento rappresenta un'importante occasione per promuovere lo sport e la cultura nelle province indonesiane.