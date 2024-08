Indonesia: Preparativi per la celebrazione del 79° anniversario dell'indipendenza a IKN

07 Agosto 2024_ Il Ministro della Segreteria di Stato Pratikno ha annunciato che molte organizzazioni della società civile hanno richiesto di partecipare alla cerimonia di commemorazione del 79° anniversario dell'indipendenza indonesiana, che si terrà a Ibu Kota Nusantara (IKN) il 17 agosto 2024. A causa di limitazioni logistiche, solo i partecipanti invitati dal Ministero della Segreteria di Stato potranno partecipare, con priorità per la comunità locale di Penajam Paser, Kalimantan Timur. La cerimonia avrà un numero limitato di invitati, con 1.000 persone al mattino e 1.000 al pomeriggio, mentre 1.500 persone saranno accolte in un'area appositamente preparata. La fonte di queste informazioni è tempo.co. I preparativi includono anche misure di sicurezza potenziate e un'intensificazione delle pattuglie nella zona di IKN, che è attualmente in fase di sviluppo.