Indonesia: Preparativi per la prima riunione di gabinetto a IKN sotto la presidenza di Jokowi

25 Luglio 2024_ Il governo indonesiano sta preparando la prima riunione di gabinetto presso la nuova capitale, Ibu Kota Nusantara (IKN), prevista per il 30 luglio 2024. Il presidente Joko Widodo, noto come Jokowi, ha sottolineato l'importanza di garantire che tutte le infrastrutture siano pronte prima di trasferirsi ufficialmente a IKN. Nonostante i preparativi, Jokowi ha espresso preoccupazione per la qualità della costruzione e ha affermato che non intende affrettare il processo. La notizia è stata riportata da liputan6.com, evidenziando l'importanza simbolica di questo incontro per il futuro della nuova capitale. IKN, situata a Kalimantan Timur, è stata progettata per sostituire Jakarta come capitale dell'Indonesia, affrontando problemi di sovraffollamento e inquinamento.