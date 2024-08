Indonesia: Preparativi per le elezioni locali in Nusa Tenggara Barat

21 Agosto 2024_ In vista delle elezioni locali del 27 novembre 2024, cresce l'attenzione politica in Indonesia, in particolare a Nusa Tenggara Barat....

21 Agosto 2024_ In vista delle elezioni locali del 27 novembre 2024, cresce l'attenzione politica in Indonesia, in particolare a Nusa Tenggara Barat. Durante un incontro a Mataram, centinaia di rappresentanti di organizzazioni giovanili e istituzioni hanno espresso il loro impegno per garantire un processo elettorale pacifico e costruttivo. Il governatore ad interim Hassanudin ha invitato la popolazione a rispettare le normative per evitare conflitti e promuovere l'armonia sociale. Con 3,96 milioni di elettori registrati, la sicurezza durante le elezioni è una priorità, con oltre 10.000 agenti di polizia mobilitati per garantire la stabilità. La notizia è riportata da antaranews.com. Le elezioni locali sono un momento cruciale per il futuro delle comunità, e la partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per il progresso democratico.