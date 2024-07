Indonesia: Presidente Jokowi sottolinea la necessità di una difesa intelligente

16 Luglio 2024_ Durante la cerimonia Prasetya Perwira 2024, il Presidente Joko Widodo ha evidenziato l'importanza di una difesa intelligente per...

16 Luglio 2024_ Durante la cerimonia Prasetya Perwira 2024, il Presidente Joko Widodo ha evidenziato l'importanza di una difesa intelligente per affrontare le nuove minacce non cinetiche e la guerra cibernetica. Jokowi ha sottolineato che i crimini transnazionali, il gioco d'azzardo online, il traffico di esseri umani, i narcotici e gli attacchi informatici stanno diventando sempre più sofisticati. Il Presidente ha esortato i giovani ufficiali TNI e Polri a essere pronti a fronteggiare queste sfide con innovazione e tecnologia. L'evento si è svolto nel cortile del Palazzo Merdeka a Jakarta. Lo riporta kompas.id. Gli osservatori incoraggiano l'implementazione immediata di una strategia di difesa intelligente in Indonesia.